Simakan | il Lipsia avanza e il Milan resta in stand-by

Il Milan ha nel Lipsia una rivale per arrivare a Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo. Il club tedesco avrebbe fatto passi in avanti per arrivare al difensore, classe 2000. Il Milan ha incassato da tempo il gradimento totale del diretto interessato. L'infortunio è un contrattempo serio ma non il tramonto definitivo della trattativa anche perché stiamo parlando, per distacco, del difensore centrale che ha convinto maggiormente. Da capire le intenzioni del club rossonero di avanzare, dopo l'infortunio del giocatore. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

