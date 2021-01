Sassuolo-Spal 0-2, Missiroli: “Sempre un’emozione tornare qui” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Qui ho passato gran parte della mia vita calcistica quindi per me è Sempre un’emozione tornare. Il Sassuolo palleggia bene, ha messo in difficoltà la Juventus. Nel primo tempo siamo stati bravi. Poi nella ripresa dopo l’espulsione abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a fare due gol”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport di Simone Missiroli dopo Sassuolo-Spal 0-2 in Coppa Italia. Un gol dell’ex di Missiroli e il sigillo finale di Dickmann permettono agli uomini di Marino di qualificarsi per i quarti di finale dove ad aspettarli sarà la Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Qui ho passato gran parte della mia vita calcistica quindi per me è. Ilpalleggia bene, ha messo in difficoltà la Juventus. Nel primo tempo siamo stati bravi. Poi nella ripresa dopo l’espulsione abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a fare due gol”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport di Simonedopo0-2 in Coppa Italia. Un gol dell’ex die il sigillo finale di Dickmann permettono agli uomini di Marino di qualificarsi per i quarti di finale dove ad aspettarli sarà la Juventus. SportFace.

