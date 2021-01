Sassuolo-Spal 0-2 diretta Espulso Djuricic, gol di Missiroli raddoppio di Dickmann (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Sassuolo di De Zerbi si gioca l'accesso ai quarti di finale di contro la Spal di Marino, attualmente al quinto posto in Serie B. Per la squadra di Ferrara è la quarta partita della competizione: ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildi De Zerbi si gioca l'accesso ai quarti di finale di contro ladi Marino, attualmente al quinto posto in Serie B. Per la squadra di Ferrara è la quarta partita della competizione: ...

MarzianoAnsioso : Il Sassuolo in 10 lo abbiamo sofferto più noi della Spal - CannabisLifeCal : Let’s dive back IN!!! LIVE?????? Sassuolo vs SPAL o2½ - S_lekks : RT @SisterHuncho: Sassuolo win either Sassuolo win Current scores Sassuolo 0 : 2 Spal - PowerSingles : ? INPLAY ???? Italy ? Sassuolo vs Spal ?? Over 2.5 goals (0-2) ?? 1.80 ???? - reddevilrm : Il Sassuolo si è scansato preventivamente ??????ottavi Genoa quarti Spal?????? -