Rustico in fiamme nella notte a Martignacco

Leggi su udine20

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Dalle ore 2.10 del 14 gennaio 2021 i Vigili del fuoco del comando di Udine sono impegnati con più squadre, giunte dalla sede centrale di Udine e dal distaccamento volontario di San Daniele, in via Borgo Pedrosi aper l’incendio di unannesso ad un’abitazione.I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato il, adibito a deposito, completamente avvolto dalleche si erano propagate anche a due vetture parcheggiate all’esterno della struttura.I pompieri hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare che il fuoco si propagasse all’abitazione accostata alincendiato.Spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza, minuto spegnimento e smassamento utilizzando anche mezzi meccanici; operazioni ...