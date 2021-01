Punteggio ATA | dattilografia e ICT le skills più richieste Soloformazione it

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Quest’anno si terrà l’aggiornamento delle graduatorie terza fascia per il personale ATA, un’ottima opportunità di entrare nel mondo della scuola. Contestualmente ci sarà anche l’aggiornamento delpersonale ATA. Di cosa si tratta? La sigla “ATA” significa personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario che lavora nella scuola. Sono quindi tutti i ruoli ricoperti dal personale non L'articolo .

infoitinterno : Concorso Personale ATA 2021: come incrementare il punteggio - scuolainforma : #Concorso #PersonaleATA 2021: come incrementare il punteggio - PacificoTweet : Aggiornamento graduatorie Ata, puoi aumentare rapidamente il tuo punteggio. Scegli i corsi proposti da Eurosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Punteggio ATA

Orizzonte Scuola

Lo annuncia la Cisl Scuola di Bergamo. Per l’anno scolastico in corso, la graduatoria ha «prodotto» 1722 posti di lavoro, dei quali 437 a tempo indeterminato. Si riaprono le graduatorie Ata. La scuola ...Ha preso il via il concorso per entrare a far parte prima edizione della “Lodo Guide 2022”. Tre gli step di selezione. L’iscrizione e la ricezione dei campioni devono avvenire non oltre il 26 febbraio ...