PS5 e Xbox Series X/S: ASUS annuncia tre monitor da gaming HDMI 2.1 perfetti per la next-gen (Di giovedì 14 gennaio 2021) ASUS ha annunciato un trio di monitor da gaming con HDMI 2.1 che saranno perfetti per le console più recenti. Il ROG Swift XG43UQ, il più grande dei nuovi dispositivi, è un monitor da gaming in 4K da 43 pollici con un pannello VA e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questo monitor offre l'immagine più luminosa del gruppo. Soprattutto, ROG Swift XG43UQ ha due porte HDMI 2.1, quindi sarete in grado di collegare sia la vostra Xbox Series X che PS5 a questo display. Troverete anche una porta DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC), che essenzialmente consente a questo monitor di spingere un'esperienza a 144 Hz a 4K senza incorrere in alcun calo della ...

