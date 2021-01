Protesta bus turistici: fermi da 11 mesi, dimenticati da Governo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Decine di bus fermi in Piazza della Repubblica e centinaia di autisti davanti all’ingresso del Ministero dell’Economia. Chiedono aiuti al Governo, da inserire nel nuovo Dl Ristori, perche’ il loro settore e’ stato “dimenticato”. Sono gli autisti dei bus turistici, mezzi a noleggio con conducente, ovvero operatori del settore trasporti che in realta’ vivono di turismo, scuola e non solo. Un ibrido, secondo quanto riferiscono le associazioni sindacali – piu’ di 20 – scese oggi in piazza a Roma, che finora e’ costato caro agli operatori del settore. “La crisi covid ha messo letteralmente in ginocchio 6mila aziende, 25mila dipendenti, piu’ l’indotto. Un comparto che fattura in media ogni anno oltre 2 miliardi e mezzo di euro” spiegano gli operatori radunati in via XX settembre davanti al ministero dell’Economia. Gli imprenditori ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Decine di busin Piazza della Repubblica e centinaia di autisti davanti all’ingresso del Ministero dell’Economia. Chiedono aiuti al, da inserire nel nuovo Dl Ristori, perche’ il loro settore e’ stato “dimenticato”. Sono gli autisti dei bus, mezzi a noleggio con conducente, ovvero operatori del settore trasporti che in realta’ vivono di turismo, scuola e non solo. Un ibrido, secondo quanto riferiscono le associazioni sindacali – piu’ di 20 – scese oggi in piazza a Roma, che finora e’ costato caro agli operatori del settore. “La crisi covid ha messo letteralmente in ginocchio 6mila aziende, 25mila dipendenti, piu’ l’indotto. Un comparto che fattura in media ogni anno oltre 2 miliardi e mezzo di euro” spiegano gli operatori radunati in via XX settembre davanti al ministero dell’Economia. Gli imprenditori ...

