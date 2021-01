Palermo, Fasola (Ugl) : “Storia di un disastro, città in ginocchio” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Oramai è un girone dell’inferno, la splendida Palermo oggi offre il peggio di se stessa e ciò non accade per caso”. A lanciare l’ennesimo grido d’allarme è Franco Fasola, Segretario responsabile dell’Ugl Unione Territoriale del Lavoro di Palermo. “Gravi responsabilità amministrative stanno alla base del deturpamento ambientale e sociale del capoluogo regionale – dichiara ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Oramai è un girone dell’inferno, la splendidaoggi offre il peggio di se stessa e ciò non accade per caso”. A lanciare l’ennesimo grido d’allarme è Franco, Segretario responsabile dell’Ugl Unione Territoriale del Lavoro di. “Gravi responsabilità amministrative stanno alla base del deturpamento ambientale e sociale del capoluogo regionale – dichiara ... L'articolo UGL SICILIA.

UglSicilia : Palermo, Fasola (Ugl) : “Storia di un disastro, città in ginocchio' - UGL SICILIA - IlModeratoreWeb : Economia. Fasola (Ugl): “Palermo, famiglie fra le più colpite a causa delle nuove regole europee sui conti in rosso… - UglSicilia : Economia. Fasola (Ugl): “Palermo, famiglie fra le più colpite a causa delle nuove regole europee sui “conti in ross… -