Nuovo Dpcm, vertice Governo-Regioni. Verso un’Italia quasi tutta in zona arancione. Gli ultimi aggiornamenti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il Nuovo decreto legge con le misure per il contrasto al Covid. Il decreto proroga anche lo stato d’emergenza fino al 30 aprile, come anticipato dal ministro Roberto Speranza al Parlamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato ildecreto legge con le misure per il contrasto al Covid. Il decreto proroga anche lo stato d’emergenza fino al 30 aprile, come anticipato dal ministro Roberto Speranza al Parlamento. L'articolo .

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - Loredanataberl1 : RT @ilfoglio_it: Il Lazio si tinge di arancione col nuovo Dpcm. Salgono i positivi e sale l’indice Rt verso la fatidica soglia dell’uno per… - Caterinadiiorgi : Nuovo DPCM: coprifuoco, stop agli spostamenti, visite una volta al giorno -