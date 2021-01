Musei aperti in zona gialla: l'annuncio di Franceschini (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il governo sta valutando la possibilità di riaprire i Musei e le mostre dal 18 gennaio nelle regioni gialle durante i giorni feriali". Lo ha annunciato oggi a Firenze il ministro per i Beni e le ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il governo sta valutando la possibilità di riaprire ie le mostre dal 18 gennaio nelle regioni gialle durante i giorni feriali". Lo ha annunciato oggi a Firenze il ministro per i Beni e le ...

