Milan, Meité si presenta: “Devo essere pronto in qualsiasi momento” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il nuovo acquisto del Milan, Soualiho Meité, è arrivato in città. Previste domani mattina le visite mediche di rito, per poi iniziare la sua avventura in rossonero. Un ottimo rinforzo per Pioli, che aggiunge quantità e fisicità in mezzo al campo, reparto troppo spoglio di opzioni in mediana. Ecco le prime parole di Meité: «Se me lo aspettavo? Devo essere pronto in qualsiasi momento. Ho già parlato con Kessie, si. Sono contento. Se sono venuto per lo Scudetto? Il Milan è primo e deve restare al suo posto». SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il nuovo acquisto del, Soualiho, è arrivato in città. Previste domani mattina le visite mediche di rito, per poi iniziare la sua avventura in rossonero. Un ottimo rinforzo per Pioli, che aggiunge quantità e fisicità in mezzo al campo, reparto troppo spoglio di opzioni in mediana. Ecco le prime parole di: «Se me lo aspettavo?in. Ho già parlato con Kessie, si. Sono contento. Se sono venuto per lo Scudetto? Ilè primo e deve restare al suo posto». SportFace.

AntoVitiello : Oltre #Calhanoglu e #Donnarumma il #Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scaden… - AntoVitiello : #Milan: accordo per #Meite. Prestito oneroso con diritto di riscatto. - DiMarzio : Il #Milan insiste per Meitè: contatti continui con il Torino e trattativa in stato avanzato - elforokeegan21 : RT @tvdellosport: ESCLUSIVA SPORTITALIA #Meite: 'Qui per lo scudetto' ?? Le prime parole del nuovo centrocampista del #Milan ai microfoni… - maldini_mamadou : RT @MilanInter241: Arrivato in questi istanti Soualiho #Meité presso l'hotel Sheraton di Milano. Domani effettuerà le visite mediche presso… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Meité Calcio: Meité, Milan è primo e lì deve stare Tiscali.it