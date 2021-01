Machin al Pescara: un’esclusiva di 10 giorni fa va in porto (Di giovedì 14 gennaio 2021) José Machin dal Monza al Pescara in prestito: una nostra esclusiva del 4 gennaio va in porto. Avevamo parlato di una priorità per il centrocampo, quella relativa al ritorno in prestito del centrocampista classe 1996 che non aveva più trovato lo spazio necessario in Brianza. Ora siamo ai dettagli, aspettando i prossimi passaggi per l’attacco di Breda. Foto: sito Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Josédal Monza alin prestito: una nostra esclusiva del 4 gennaio va in. Avevamo parlato di una priorità per il centrocampo, quella relativa al ritorno in prestito del centrocampista classe 1996 che non aveva più trovato lo spazio necessario in Brianza. Ora siamo ai dettagli, aspettando i prossimi passaggi per l’attacco di Breda. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

