Luca Laurenti | perchè non lo vediamo più negli ultimi tempi?

Leggi su sologossip

(Di giovedì 14 gennaio 2021)non è più presente in televisione? Solo adesso spunta la verità. Siamo avvezzi ad ammirarlo in coppia con Paolo Bonolis, ed insieme formano un sodalizio professionale di gran successo.rappresenta uno dei personaggi televisivi più amati in assoluto, con quella battuta sempre pronta, e la sua ironia, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.