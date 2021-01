Lingue di gatto: i biscotti leggeri solo con albumi! (Di giovedì 14 gennaio 2021) In molte ricette, vengono citate le Lingue di gatto, sono dei biscottini croccanti e piatti. Il motivo per cui vengono spesso nominati, soprattutto quando si tratta di creme, è perché la loro forma e la loro consistenza, li rendono perfetti per essere usati come cucchiaini commestibili. La loro preparazione, più che semplice, si può definire elementare, il loro costo irrisorio. Insomma non c’è proprio nessun motivo, per non provare a farli. Ingredienti 50 grammi di burro, 50 grammi di albumi, 60 grammi di zucchero a velo, 50 grammi di farina. Preparazione delle Lingue di gatto La prima cosa da fare è tirare fuori il burro dal frigo, almeno una mezz’ora prima di utilizzarlo, perché deve essere morbido, quindi mettiamolo in un contenitore e attendiamo. Quando avrà raggiunto la giusta consistenza, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 14 gennaio 2021) In molte ricette, vengono citate ledi, sono deini croccanti e piatti. Il motivo per cui vengono spesso nominati, soprattutto quando si tratta di creme, è perché la loro forma e la loro consistenza, li rendono perfetti per essere usati come cucchiaini commestibili. La loro preparazione, più che semplice, si può definire elementare, il loro costo irrisorio. Insomma non c’è proprio nessun motivo, per non provare a farli. Ingredienti 50 grammi di burro, 50 grammi di albumi, 60 grammi di zucchero a velo, 50 grammi di farina. Preparazione dellediLa prima cosa da fare è tirare fuori il burro dal frigo, almeno una mezz’ora prima di utilizzarlo, perché deve essere morbido, quindi mettiamolo in un contenitore e attendiamo. Quando avrà raggiunto la giusta consistenza, ...

