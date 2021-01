Lega Serie A, ad De Siervo: “Lo stadio aperto ai soli vaccinati è una ipotesi” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il calcio è dei tifosi e senza il pubblico allo stadio la partita non è la stessa così come l'impegno dei calciatori stimolati dall'entusiasmo dei sostenitori. Si spera che con i vaccini si apra qualche spiraglio come ha ammesso Luigi De Siervo, ad della Lega calcio. «Stiamo combattendo nelle sedi istituzionali affinché gli stadi vengano riaperti al pubblico. Nel luglio scorso abbiamo presentato al Governo un lavoro di analisi tecnica per chiedere la riapertura al momento opportuno, con pudore e con rispetto». Il tutto, oltre al fatto che secondo una stima della Gazzetta la A senza pubblico rischia di perdere 370 milioni. Nella scenografia della Sala del tricolore - che qui nacque il 7 gennaio 1797 -, De Siervo presenta la finale di Supercoppa ma inevitabilmente il desiderio di pubblico fa sterzare la sceneggiatura. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il calcio è dei tifosi e senza il pubblico allola partita non è la stessa così come l'impegno dei calciatori stimolati dall'entusiasmo dei sostenitori. Si spera che con i vaccini si apra qualche spiraglio come ha ammesso Luigi De, ad dellacalcio. «Stiamo combattendo nelle sedi istituzionali affinché gli stadi vengano riaperti al pubblico. Nel luglio scorso abbiamo presentato al Governo un lavoro di analisi tecnica per chiedere la riapertura al momento opportuno, con pudore e con rispetto». Il tutto, oltre al fatto che secondo una stima della Gazzetta la A senza pubblico rischia di perdere 370 milioni. Nella scenografia della Sala del tricolore - che qui nacque il 7 gennaio 1797 -, Depresenta la finale di Supercoppa ma inevitabilmente il desiderio di pubblico fa sterzare la sceneggiatura. ...

Basket, Serie A 2020-2021: ufficiale il rinvio di Germani Brescia-Openjobmetis Varese a data da destinarsi

La Lega Basket ha annunciato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi della sfida tra Germani Brescia e Openjobmetis Varese, valevole per la prima giornata di ritorno della regular season del camp ...

