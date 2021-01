Lazio Roma | buone notizie per Inzaghi | Correa presente nella rifinitura

Leggi su calcionews24

Allenamento, a Formello la squadra diin campo per la: le ultime dal quartier generale biancoceleste Domani lascenderà in campo per il derby della Capitale. Alla vigilia, la squadra è scesa in campo per l'allenamento a Formello.da Joaquinche si allena regolarmente in gruppo. Segnali incoraggianti per Simoneche vuole almeno portarlo in panchina per il derby. In attacco ci sarà nuovamente la coppia Immobile-Caicedo. L'altra buona notizia riguarda Senad Lulic che dopo quasi un anno tornerà tra i convocati. La formazione chemanderà in campo sarà la stessa vista a Parma. Unici assenti sono Fares, Strakosha e Cataldi.