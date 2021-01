La Gamec per i rifugiati, il riconoscimento dalle Nazioni Unite (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Gamec – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo ha ricevuto il riconoscimento Welcome. Working for refugee integration assegnato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) per l’impegno nel favorire i processi d’integrazione lavorativa dei beneficiari di protezione internazionale. Dal 2019, infatti, il museo collabora con il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e rifugiati (Sprar) che garantisce, da parte degli enti locali, interventi di “accoglienza integrata” ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale anche attraverso concreti percorsi di formazione in specifici ambiti lavorativi. Negli ultimi due anni il progetto ha visto il coinvolgimento attivo di persone provenienti da Costa d’Avorio, Somalia, Pakistan, Guinea, Iraq ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021) La– Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo ha ricevuto ilWelcome. Working for refugee integration assegnato dall’Alto Commissariato delleper i(Unhcr) per l’impegno nel favorire i processi d’integrazione lavorativa dei beneficiari di protezione internazionale. Dal 2019, infatti, il museo collabora con il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e(Sprar) che garantisce, da parte degli enti locali, interventi di “accoglienza integrata” ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale anche attraverso concreti percorsi di formazione in specifici ambiti lavorativi. Negli ultimi due anni il progetto ha visto il coinvolgimento attivo di persone provenienti da Costa d’Avorio, Somalia, Pakistan, Guinea, Iraq ...

