Jovanotti e la malattia di Teresa:" Grazie a tutti… è stata un tigre!" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il cantautore Jovanotti è tornato a parlare di sua figlia Teresa e la sua malattia che è riuscita sconfiggere con coraggio e grandissima forza. Solo ieri, sia lui che la vent'enne hanno confessato un segreto che hanno tenuto nascosto per davvero molto tempo. Sul profilo ufficiale della ragazza, tra le tantissime illustrazioni e fumetti, sua grande passione data anche da un'attitudine immensa, è spuntato un post che ha lasciato tutte senza parole. Ha così raccontato i mesi d'inferno che ha vissuto, la paura, la preoccupazione. E solo una volta guarita completamente ha voluto condividerlo con tutti i suoi followers. Il tutto è iniziato con un semplice prurito, cosa che non ha turbato la ragazza giustamente, finché poi il fastidio non si è sparso in tutto il corpo rendendo le sue giornate e le sue notti impossibili. Fino a che non hanno ...

