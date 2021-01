Highlights New York Knicks-Brooklyn Nets 109-116 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di New, match della notte NBAsi prende il derby in attesa dell’approdo di James Harden. Gara combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, che chiudono un primo quarto particolarmente equilibrato sul punteggio di 26-25 per. A fare la differenza nel computo finale dei punti è stato il secondo periodo, nel corso del quale gli ospiti hanno messo il turbo e tentato la fuga grazie a un ispirato Durant: assist per l’alley oop di Jordan, tripla e altre due schiacciate in solitaria che valgono il 61-45 di fine primo tempo. Per il due volte MVP delle Finals ci sono 26 punti in 30 minuti, mentre a nulla valgono i 30 punti di Julius Randle ...