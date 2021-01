Ecco come Conte risolve la “crisi”: una poltrona a ogni big. E vissero felici e contenti (Di giovedì 14 gennaio 2021) come si risolve questa “crisi di governo” che si è aperta ufficialmente ieri con il ritiro della delegazione di Italia Viva? La conferenza stampa di Renzi ha fatto credere a molti che si sia arrivati a uno strappo insanabile con Conte. Invece è solo una questione di poltrone. Renzi vuole restare al governo, e non lascia, ma raddoppia. Nel day after sono in tanti a scommettere che con ogni probabilità si arriverà a un esecutivo nuovo di zecca e non ci sarà solo un semplice rimpasto. E ora non tutti sono convinti che tocchi di nuovo a Giuseppe Conte guidare il governo. come spiega Il Messaggero, “la strada del Conte-ter, scontata sino a qualche giorno fa, prevede piccoli ma sostanziali aggiustamenti che salvano i ministeri più pesanti”. Cambiare per non ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 14 gennaio 2021)siquesta “di governo” che si è aperta ufficialmente ieri con il ritiro della delegazione di Italia Viva? La conferenza stampa di Renzi ha fatto credere a molti che si sia arrivati a uno strappo insanabile con. Invece è solo una questione di poltrone. Renzi vuole restare al governo, e non lascia, ma raddoppia. Nel day after sono in tanti a scommettere che conprobabilità si arriverà a un esecutivo nuovo di zecca e non ci sarà solo un semplice rimpasto. E ora non tutti sono convinti che tocchi di nuovo a Giuseppeguidare il governo.spiega Il Messaggero, “la strada del-ter, scontata sino a qualche giorno fa, prevede piccoli ma sostanziali aggiustamenti che salvano i ministeri più pesanti”. Cambiare per non ...

RobertoBurioni : Ecco come si vaccina contro il COVID-19 a @MyUniSR @SanRaffaeleMI @grupposandonato - MedicalFactsIT : Coronavirus: ecco com’è stato sviluppato il vaccino Astra-Zeneca #medicalfacts #robertoburioni #coronavirus - SerieA : 17ª giornata di #SerieATIM: ecco la classifica! ? Come sta andando la tua squadra? ???? #WeAreCalcio - ilmetropolitan : #Vaccino. #Nuoviparametri, utilizzo e personale scuola: ecco come cambia la campagna - zazoomblog : Più ansiolitici meno contraccettivi viagra e fans: ecco come il Covid ha stravolto il mercato del farmaco -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Tutti parlano di open innovation: ecco come le aziende possono usarla al meglio Forbes Italia Gol, assist e non solo: ecco come Locatelli ha stregato Juve e City

Manuel Locatelli è giudicato da Pirlo e dalla dirigenza della Juventus il potenziale centrocampista del futuro. Su di lui, però, si è fiondato con decisione il Manchester City. Ecco le sue migliori gi ...

ASUS conferma ROG Phone 4: primo teaser pubblico e lancio imminente

L'azienda taiwanese ha pubblicato un'immagine su Weibo rimandando al lancio di un imminente ROG Phone, a meno di un anno dal lancio dell'ultimo modello ...

Manuel Locatelli è giudicato da Pirlo e dalla dirigenza della Juventus il potenziale centrocampista del futuro. Su di lui, però, si è fiondato con decisione il Manchester City. Ecco le sue migliori gi ...L'azienda taiwanese ha pubblicato un'immagine su Weibo rimandando al lancio di un imminente ROG Phone, a meno di un anno dal lancio dell'ultimo modello ...