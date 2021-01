Duncanville su Italia 1 subito sospeso, guai a toccare I Simpson! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Duncanville sospeso da Italia 1 dopo 2 episodi Update 14 gennaio: ieri pomeriggio accendendo Italia 1 alle 14 vi sarete accorti che erano tornati I Simpson. La rete ha infatti deciso di sospendere Duncanville dopo due soli episodi che avevano portato ascolti più bassi rispetto al solito per la fascia oraria. Duncanville paga la scelta di Italia 1 di collocarlo alle 14 e non magari in coda a due episodi de I Simpson portando a una protesta anche del pubblico. Magari i restanti 9 episodi torneranno in un altro momento o quando sarà pronta anche la seconda stagione. Da oggi lunedì 11 gennaio alle 14 debutta su Italia 1 una nuova serie animata, Duncanville creata da Amy Pohler e Mike Schurr, composta da soli 11 episodi e già rinnovata ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 14 gennaio 2021)da1 dopo 2 episodi Update 14 gennaio: ieri pomeriggio accendendo1 alle 14 vi sarete accorti che erano tornati I Simpson. La rete ha infatti deciso di sospenderedopo due soli episodi che avevano portato ascolti più bassi rispetto al solito per la fascia oraria.paga la scelta di1 di collocarlo alle 14 e non magari in coda a due episodi de I Simpson portando a una protesta anche del pubblico. Magari i restanti 9 episodi torneranno in un altro momento o quando sarà pronta anche la seconda stagione. Da oggi lunedì 11 gennaio alle 14 debutta su1 una nuova serie animata,creata da Amy Pohler e Mike Schurr, composta da soli 11 episodi e già rinnovata ...

