Diego Sans e Milk di RuPaul’s Drag Race insieme su OnlyFans | il video fa discutere

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Da Ariel Versace a Dahlia Sin, passando per Adore Delano fino a Sasha Belle e The Vixen: sono moltissime lequeen che hanno partecipato nel corso degli anni ache ora battono cassa su. Il Covid ha messo in ginocchio l’economia mondiale e fra i settori che più ne hanno risentito c’è certamente quello dell’intrattenimento dato che fra normative, coprifuoco e chiusure obbligatorie, molti artisti sono rimasti senza lavoro., quindi, resta un modo rapido per arrotondare in smartworking. Ultimo, ma non per importanza, ad aver debuttato su(al secolo Daniel Donigan) volto della sesta stagione e della terza di All Stars, dove ha fatto il suo ingresso con lo slogan “I just farted“. Ecco. Ricordatevi ...