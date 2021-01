“Devastata dal Covid”. Sarah, morta a 18 anni: “L’ha uccisa in meno di una settimana” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sarah era una ragazza bellissima. La giovane non c’è più, è morta dopo essere stata condotta in aereo al Centro medico dell’Università di Chicago, dove, purtroppo, è deceduta il giorno di Santo Stefano. Sua madre Deborah ha spiegato le complicanze che L’hanno portata alla morte: “È andata in arresto cardiaco, ha avuto un’emorragia cerebrale e i reni deteriorati, le ha mangiato tutto”. E ancora: “Nessun genitore dovrebbe mai dover guardare il proprio figlio mentre va via”. E la causa è una e una soltanto: il Covid. La famiglia ha lanciato un appello a tutti: “Prendete sul serio questo virus”. La giovane dell’Illinois di 18 anni è morta pochi giorni dopo aver contratto il Coronavirus, secondo la sua famiglia. La notizia è sconcertante: la ragazza infatti era in buona salute.



La ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)era una ragazza bellissima. La giovane non c’è più, èdopo essere stata condotta in aereo al Centro medico dell’Università di Chicago, dove, purtroppo, è deceduta il giorno di Santo Stefano. Sua madre Deborah ha spiegato le complicanze chenno portata alla morte: “È andata in arresto cardiaco, ha avuto un’emorragia cerebrale e i reni deteriorati, le ha mangiato tutto”. E ancora: “Nessun genitore dovrebbe mai dover guardare il proprio figlio mentre va via”. E la causa è una e una soltanto: il. La famiglia ha lanciato un appello a tutti: “Prendete sul serio questo virus”. La giovane dell’Illinois di 18pochi giorni dopo aver contratto il Coronavirus, secondo la sua famiglia. La notizia è sconcertante: la ragazza infatti era in buona salute.La ...

ziamaka_ : Penso a quelle scene da film con sesso occasionale e imprevisto e rido molto perché uno per spogliare me tipo oggi… - Flavsxha : RT @chiaramentelei: In questo momento sono un attimo devastata dal finale, ma volevo sottolineare che siete stati una delle ship migliori d… - GILIOLADEBORTOL : Famiglia devastata dal Covid: allarme variante. Il fratello quarantenne ucciso, la sorella e il padre in terapia in… - Gazzettino : Famiglia devastata dal Covid: allarme variante. Il fratello quarantenne ucciso, la sorella e il padre in terapia in… - rsrs67 : @GiorgiaMeloni E con tutti questi contagi cara Meloni,lei e Salvini altro non volete che far precipitare ancora più… -