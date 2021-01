Covid-19, nella seconda ondata i più colpiti sono stati gli alunni dai 10 ai 14 anni. I dati dell’ATS di Bergamo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si parla ogni giorno dell'incidenza che il Covid ha sui più piccoli, restando sempre in dubbio se la scuola possa avere o meno responsabilità nei contagi. Intanto un report dell'ATS di Bergamo spiega che durante la seconda ondata di contagi Covid, i più colpiti sono stati i bambini e ragazzi dai 10 ai 14 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si parla ogni giorno dell'incidenza che ilha sui più piccoli, restando sempre in dubbio se la scuola possa avere o meno responsabilità nei contagi. Intanto un report dell'ATS dispiega che durante ladi contagi, i piùi bambini e ragazzi dai 10 ai 14. L'articolo .

Stato di emergenza prorogato fino al 30 aprile 2021, divieto di spostamento fra Regioni, istituzione di un’area “bianca” per i territori a rischio basso fra le nuove misure anti-Covid del Governo ...

I Nas della Capitale hanno disposto il sequestro di 88 scatole, per un totale di 2.112 pillole, destinate alla comunità cinese per la cura del virus ...

