Conte, via alla "operazione sorci rossi". Voci pazzesche, non solo responsabili: i voti dei "traditori" per non cadere (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppe Conte nega che ci stia pensando. Ai «responsabili». E poi Sergio Mattarella non vuole maggioranze che si reggano su gruppi disomogenei. Però, visto come sono andate le cose con Matteo Renzi, il «soccorso rozzo» resta sempre e comunque il piano B del presidente del Consiglio. Italia Viva esce dal governo, ma si rende disponibile a rimanere in maggioranza, a patto che cambino le cose. E ora Conte ha due strade davanti a sé, tra le altre: scendere a compromessi con il "rottamatore" o inventarsi una maggioranza alternativa creativa al Senato della Repubblica, dove i giallorossi hanno numeri minoritari. Il fatto è che, a Palazzo Madama, fino a ieri, i responsabili c'erano. Ma non in numero sufficiente per un ribaltone. Certo: in politica mai dire mai. Le crisi innescano dei meccanismi ...

