Conte ha pubblicato una storia su Facebook per il gruppo “Conte premier – Renzi a casa!”? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Se c’era l’hanno vista davvero in pochi la storia pubblicata su Facebook dal profilo ufficiale di Giuseppe Conte in cui sarebbe stata sponsorizzata l’iscrizione ad un gruppo: “Conte premier Renzi a casa” Il gruppo esiste davvero, è pubblico, è stato creato da poco ed è collegato alla pagina Facebook Infopolitica: Il fatto è che sono davvero poche le prove che la storia sia stata pubblicata. Come nella canzone La donna Cannone “Tutti chiusero gli occhi nell’attimo esatto in cui sparì, Altri giurarono e spergiurarono che non erano rimasti lì”. Restano solo degli screenshot, pochi in verità. E una replica dello staff media di Palazzo Chigi che all’Adnkronos racconta la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Se c’era l’hanno vista davvero in pochi lapubblicata sudal profilo ufficiale di Giuseppein cui sarebbe stata sponsorizzata l’iscrizione ad un: “a casa” Ilesiste davvero, è pubblico, è stato creato da poco ed è collegato alla paginaInfopolitica: Il fatto è che sono davvero poche le prove che lasia stata pubblicata. Come nella canzone La donna Cannone “Tutti chiusero gli occhi nell’attimo esatto in cui sparì, Altri giurarono e spergiurarono che non erano rimasti lì”. Restano solo degli screenshot, pochi in verità. E una replica dello staff media di Palazzo Chigi che all’Adnkronos racconta la ...

Noovyis : (Conte ha pubblicato una storia su Facebook per il gruppo “Conte premier – Renzi a casa!”?) Playhitmusic -… - MicheleSolari70 : RT @neXtquotidiano: #Conte ha pubblicato una storia su Facebook per il gruppo 'Conte premier - Renzi a casa!'? - neXtquotidiano : #Conte ha pubblicato una storia su Facebook per il gruppo 'Conte premier - Renzi a casa!'? - ToreAggiggio : @stanzaselvaggia @SalamidaFabio Mi sa che neppure tu hai assistito alla conferenza stampa. Le motivazioni dovresti… - rosapensierosa : @gadlernertweet @matteorenzi Lei si è bevuto il cervello. Le ministre e Scalfarotto avevano già pubblicato la lette… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte pubblicato Da #ConTe di Grillo ad #AvanticonConte, la crisi di governo su Twitter Sky Tg24 Conte ha pubblicato una storia su Facebook per il gruppo “Conte premier – Renzi a casa!”?

Se c'era l'hanno vista davvero in pochi perché è sparita. Però lo staff media di Conte non nega sia stata pubblicata. Dice solo di non entrarci niente. E di stare cercando di capire cosa è successo ...

Conte vuole mandare a casa Renzi con una "stories" sulla sua pagina ufficiale (poi sparita)

ROMA. "Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo. Scorri in alto" (qui il link). E via di foto in cui il premier è serio e il leader di Italia Viva ha la faccia più storta pos ...

Se c'era l'hanno vista davvero in pochi perché è sparita. Però lo staff media di Conte non nega sia stata pubblicata. Dice solo di non entrarci niente. E di stare cercando di capire cosa è successo ...ROMA. "Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo. Scorri in alto" (qui il link). E via di foto in cui il premier è serio e il leader di Italia Viva ha la faccia più storta pos ...