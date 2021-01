Barcellona Pozzo di Gotto, tre arresti per l’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio che provocò la morte di 5 operai (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un’esplosione alle 16.26 del 20 novembre del 2019. Avviene all’interno di una fabbrica di giochi pirotecnici. Saranno 5 i morti. Più di un anno dopo sono stati disposti gli arresti domiciliari dai carabinieri di Messina per Vito Costa, titolare della ditta Costa e figli, per Corrado Bagnato e il figlio Nino Bagnato (quest’ultimo condannato a 4 anni, in appello, per il processo Gotha IV alla mafia barcellonese) titolari della ditta Bottega del Ferro, ed è stato disposto il sequestro dei compendi e dei beni delle aziende nonché l’applicazione a carico dei tre indagati della misura interdittiva dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, per la durata di dodici mesi. Costa aveva chiesto alla ditta dei Bagnato di realizzare delle inferriate nei depositi – chiamati caselli – dove produceva e conservava il materiale pirotecnico, gli operai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un’esplosione alle 16.26 del 20 novembre del 2019. Avviene all’interno di unadi giochi pirotecnici. Saranno 5 i morti. Più di un anno dopo sono stati disposti glidomiciliari dai carabinieri di Messina per Vito Costa, titolare della ditta Costa e figli, per Corrado Bagnato e il figlio Nino Bagnato (quest’ultimo condannato a 4 anni, in appello, per il processo Gotha IV alla mafia barcellonese) titolari della ditta Bottega del Ferro, ed è stato disposto il sequestro dei compendi e dei beni delle aziende nonché l’applicazione a carico dei tre indagati della misura interdittiva dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, per la durata di dodici mesi. Costa aveva chiesto alla ditta dei Bagnato di realizzare delle inferriate nei depositi – chiamati caselli – dove produceva e conservava il materiale pirotecnico, gli...

