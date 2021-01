Usa, la Camera approva la risoluzione per chiedere il 25esimo emendamento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Camera degli Stati Uniti ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25esimo emendamento e rimuovere Donald Trump. Mentre era in corso il dibattito in aula, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladegli Stati Uniti hato lache chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare ile rimuovere Donald Trump. Mentre era in corso il dibattito in aula, ...

Agenzia_Ansa : La #Camera Usa ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente #Mike Pence di invocare il 25/o emendamento… - Agenzia_Ansa : #Usa, alla #Camera l'articolo per l'#impeachment: 'Incitamento all'insurrezione'. #Repubblicani contro il #25/moeme… - you_trend : ???? #USA: tra poche ore la Camera voterà una risoluzione in cui chiederà ufficialmente a #Pence di applicare il 25°… - sragugini : RT @formichenews: ??Internet e libertà: il caso USA Conversazione con Luciano Violante, già presidente della Camera, via Formiche ?Mercole… - Ecatetriformis : RT @Agenzia_Ansa: La #Camera Usa ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente #Mike Pence di invocare il 25/o emendamento e rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Camera Usa:Camera approva risoluzione per chiedere 25/o emendamento - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa: Pence boccia 25esimo emendamento, Trump verso impeachment

Il vicepresidente degli Usa Mike Pence non intende invocare il 25esimo emendamento e strappare i poteri al presidente Donald Trump.

Usa, Pence salva Trump: “no” al 25esimo emendamento

Il vicepresidente degli Usa, Mike Pence, salva Donald Trump dicendo no al 25esimo emendamento. La Camera, invece, discute l'impeachment.

Il vicepresidente degli Usa Mike Pence non intende invocare il 25esimo emendamento e strappare i poteri al presidente Donald Trump.Il vicepresidente degli Usa, Mike Pence, salva Donald Trump dicendo no al 25esimo emendamento. La Camera, invece, discute l'impeachment.