Uova | calorie | proprietà nutrizionali e controindicazioni

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Buone, sane, dotate di straordinarieed economiche: sono le. Ricche di proteine nobili (7,44 g di proteine in un uovo medio di circa 60 g) contengono tutti gli aminoacidi essenziali e tutti in forma utilizzabile dal nostro organismo. Attraverso la loro colina, aiutano la funzionalità del fegato. Il ferro presente nel tuorlo, inoltre, migliora i livelli di emoglobina nel sangue. Mentre le vitamine del gruppo B riducono il livello di omocisteina, considerata uno dei fattori di rischio dei disturbi cardiaci. A queste azioni, recentemente i ricercatori dell’Università della Finlandia orientale, in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Molecular Nutrition and Food Research, hanno aggiunto che mangiare un uovo al giorno potrebbe addirittura ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Buone ...