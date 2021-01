TS – Inter, continuano le trattative tra Suning e BC Partners: chiusura prima del previsto? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Procede spedita la trattativa tra Suning e BC Partners per il controllo dell’Inter Mentre la squadra oggi sarà impegnata nella trasferta di Coppa Italia a Firenze, in casa Inter si continua a discutere del possibile cambio societario con Suning e BC Partners in trattativa per il controllo del club nerazzurro. Ecco il punto della situazione fatto da Tuttosport in edicola oggi. “I manager del fondo di private equity londinese, guidati dal greco Nikos Stathopoulos, stanno effettuando la due diligence. Ma, secondo indiscrezioni concordanti, difficilmente ci si limiterà alla vendita della minoranza del club nerazzurro”. Inter-Suning-deal1“La componente cinese potrebbe restare al massimo con il 31% di Lion Rock Capital. La società finanziaria, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Procede spedita la trattativa trae BCper il controllo dell’Mentre la squadra oggi sarà impegnata nella trasferta di Coppa Italia a Firenze, in casasi continua a discutere del possibile cambio societario cone BCin trattativa per il controllo del club nerazzurro. Ecco il punto della situazione fatto da Tuttosport in edicola oggi. “I manager del fondo di private equity londinese, guidati dal greco Nikos Stathopoulos, stanno effettuando la due diligence. Ma, secondo indiscrezioni concordanti, difficilmente ci si limiterà alla vendita della minoranza del club nerazzurro”.-deal1“La componente cinese potrebbe restare al massimo con il 31% di Lion Rock Capital. La società finanziaria, ...

