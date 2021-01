Torre del Greco | 7 consiglieri chiedono una nuova giunta | “La città è allo stremo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidel(Na) – Da una settimana l’amministrazione comunale didelguidata dal sindaco Giovanni Palomba è senza: settedi maggioranza rompono gli indugi eal primo cittadino di uscire dall’impasse. Lo fanno con un documento (firmato da Pasquale Brancaccio, Luigi Caldarola, Salvatore Gargiulo, Vittorio Guarino, Simone Gramegna, Ciro Piccirillo e Carmela Pomposo, tutti riuniti in un’unica federazione nata in consiglio comunale) col quale sostengono di non essere ”più disponibili a temporeggiare” e come ”l’assenza dellanon permette il rilancio dell’azione amministrativa, tanto auspicata dal sindaco ed in primis dalla nostra federazione”. Seguono una serie di punti ...