Torna in tv Il discorso del re. Balbuzie e disagi: la vera storia del padre della regina Elisabetta

Erika Pomella

Il discorso del re è il film che racconta l'ascesa al trono di Re Giorgio VI, il padre della regina Elisabetta. Nella pellicola si narra di come il sovrano abbia sconfitto la Balbuzie e affrontato la seconda guerra mondiale Il discorso del re, che andrà in onda questa sera alle 21.10 su Iris, è una pellicola che racconta la vera storia di Re Giorgio VI, il padre dell'attuale regina Elisabetta II. Uscito nel 2010 e diretto da Tom Hooper, Il discorso del re è stato un film amato tanto dalla critica quanto dal pubblico. Ai premi Oscar fece persino incetta di statuette, portandosi a casa l'Oscar per il miglior film, la miglior regia e la ...

