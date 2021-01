Torino, il comunicato sulle condizioni di Vojvoda (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mergim Vojvoda è uscito al minuto 84 della sfida tra Milan e Torino di Coppa Italia. Il Torino ha comunicato le condizioni del difensore belga: «Le indagini strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda, uscito ieri al 39’ del secondo tempo, hanno confermato la lussazione alla spalla sinistra. Nei prossimi giorni verranno stabilite le indicazioni al trattamento chirurgico oppure a quello conservativo». Foto: instagram Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mergimè uscito al minuto 84 della sfida tra Milan edi Coppa Italia. Ilhaledel difensore belga: «Le indagini strumentali cui è stato sottoposto Mergim, uscito ieri al 39’ del secondo tempo, hanno confermato la lussazione alla spalla sinistra. Nei prossimi giorni verranno stabilite le indicazioni al trattamento chirurgico oppure a quello conservativo». Foto: instagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Torino comunicato Infortunio Vojvoda, il Torino medita sull'operazione: il comunicato Calcio News 24 Coronavirus Piemonte, gli aggiornamenti del 13 gennaio 2021

Sono 8439 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18).

Coronavirus: in Piemonte 1064 nuovi casi, 41 i decessi

