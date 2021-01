Tamponi Juventus | speranza Inter per Alex Sandro e Cuadrado

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) . I due bianconeri aspettano un test negativo Tuttosport fa chiarezza sulla questionein casasono risultati positivi rispettivamente lo scorso 4 e 5 gennaio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU JUVENEWS24 Il brasiliano (lievemente sintomatico) potrebbe sottoporsi a nuovo tampone tra domani e venerdì e – in caso di negatività – essere a disposizione domenica con l’. Venerdì dovrebbe essere anche il giorno del nuovo test di. Impossibile invece la presenza di De Ligt nel derby d’Italia, visto che per il prossimo tampone l’olandese dovrà aspettare sino al 18. Difficilissimo ipotizzare un suo rientro pure per la Supercoppa col Napoli. Leggi su Calcionews24.com