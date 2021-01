Sono Motors - Le novità svelate al Ces 2021

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Laè intervenuta all'edizione digitale del Cesper annunciare la partnership con l'americana EasyMile per la fornitura di pannelli fotovoltaici per veicoli a guida autonoma. L'accordo sancisce l'avvio, da parte dell'azienda tedesca, dell'attività come fornitore di tecnologia verso terzi, affiancata a quella di costruttore della elettrica Sion. Laha infatti realizzato strutture in polimeri che formano la carrozzeria della vettura, ma che funzionano anche come i pannelli solari per raccogliere energia. La Sion su strada nel 2022. I pannelli dellapiù leggeri ed economici di quelli tradizionali e posquindi essere integrati in ogni tipo di oggetto. Su una vettura come la Sion, la Casa ha ...