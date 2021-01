Reggia di Caserta, un progetto ecosostenibile e di impegno sociale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Sostenibilità, sviluppo e impegno sociale. La Reggia di Caserta e la cooperativa E.V.A. insieme per un progetto sperimentale di raccolta degli agrumi del Parco Reale e di produzione e commercializzazione di confetture che coinvolge donne occupate nel laboratorio “Le ghiottonerie di Casa Lorena”, centro antiviolenza realizzato all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata a Casal di Principe. La Reggia di Caserta, istituto al servizio della società e del suo sviluppo, persegue gli obiettivi dell’Agenda 2030 legati ad una visione di economia circolare fondata sul “no waste”. L’impegno per un sistema sostenibile, inteso come capacità di avviare circoli virtuosi di produzione e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Sostenibilità, sviluppo e. Ladie la cooperativa E.V.A. insieme per unsperimentale di raccolta degli agrumi del Parco Reale e di produzione e commercializzazione di confetture che coinvolge donne occupate nel laboratorio “Le ghiottonerie di Casa Lorena”, centro antiviolenza realizzato all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata a Casal di Principe. Ladi, istituto al servizio della società e del suo sviluppo, persegue gli obiettivi dell’Agenda 2030 legati ad una visione di economia circolare fondata sul “no waste”. L’per un sistema sostenibile, inteso come capacità di avviare circoli virtuosi di produzione e ...

CASERTA – Si sente dire che la Reggia sia pienamente preparata alla riapertura, non appena le disposizioni anticovid lo consentiranno, avendo attuata tutta una serie di interventi nel campo della manu ...

