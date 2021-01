Premier Conte: “Sono rammaricato, grave danno per il Paese” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Cari ministri, purtroppo questa sera IV si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i vostri pensieri, per il notevole danno che si sta producendo per il nostro Paese per una crisi di governo nel pieno di una pandemia e di una prova durissima che il Paese sta attraversando“. Così ha esordito il Premier Giuseppe Conte in apertura del Consiglio dei ministri, in corso di svolgimento a Palazzo Chigi. “Se un partito fa dimettere le sue ministre, questo non può essere considerato un fatto estemporaneo, non si può sminuire la gravità di questa decisione” ha proseguito il presidente del Consiglio. “Ho provato fino all’ultimo minuto utile a evitare questo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Cari ministri, purtroppo questa sera IV si è assunta laresponsabilità di aprire una crisi di governo.sinceramente, e credo di potere interpretare anche i vostri pensieri, per il notevoleche si sta producendo per il nostroper una crisi di governo nel pieno di una pandemia e di una prova durissima che ilsta attraversando“. Così ha esordito ilGiuseppein apertura del Consiglio dei ministri, in corso di svolgimento a Palazzo Chigi. “Se un partito fa dimettere le sue ministre, questo non può essere considerato un fatto estemporaneo, non si può sminuire la gravità di questa decisione” ha proseguito il presidente del Consiglio. “Ho provato fino all’ultimo minuto utile a evitare questo ...

