Parti comuni dell’edificio | quali sono per la legge? Ecco come distinguerle

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Abbiamo frequentemente parlato di tematiche inerenti condominio e locazioni, ed ovviamente continueremo a farlo, in considerazione della rilevanza pratica che hanno le questioni legali in questi ambiti. Più volte abbiamo utilizzato l’espressione ““, che per laha un significato ben preciso. Qui di seguito vogliamo soffermarci proprio su questo significato, onde fare chiarezza una volta per tutte ed evitare così equivoci e fraintendimenti in materia condominiale. Se ti interessa saperne di più sugli orari di silenzio nel condominio e il ruolo del regolamento condominiale, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newscondominiali: qual è l’articolo del Codice Civile in proposito C’è un articolo del Codice Civile, ovvero l’art. 1117, che ha ...