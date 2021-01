Pallamano, Mondiali 2021: buona la prima dell’Egitto, sconfitto il Cile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) buona la prima per l’Egitto, paese ospitante del Mondiale 2021 maschile di Pallamano. La squadra africana ha iniziato il proprio cammino nel gruppo G battendo il Cile con il punteggio di 35-29. Ottimo prova dell’Egitto che già nella prima metà di gara prende il controllo andando a riposo sopra di 7 reti (18-11). Protagonista assoluto Yehia Elderaa, sei reti con il 100% di conversione dei tiri, su questi livelli si è attestato anche Akram Yousri (5 gol). Sull’altro fronte non possono tenere banco da soli Erwin Feuchtmann ed Esteban Salinas autori di sette ed otto reti. Nella giornata del 14 gennaio andrà in scena l’altra gara del girone tra Svezia e Macedonia del Nord. PROGRAMMA E ORARI Mondiali MASCHILI 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021)laper l’Egitto, paese ospitante del Mondialemaschile di. La squadra africana ha iniziato il proprio cammino nel gruppo G battendo ilcon il punteggio di 35-29. Ottimo provache già nellametà di gara prende il controllo andando a riposo sopra di 7 reti (18-11). Protagonista assoluto Yehia Elderaa, sei reti con il 100% di conversione dei tiri, su questi livelli si è attestato anche Akram Yousri (5 gol). Sull’altro fronte non possono tenere banco da soli Erwin Feuchtmann ed Esteban Salinas autori di sette ed otto reti. Nella giornata del 14 gennaio andrà in scena l’altra gara del girone tra Svezia e Macedonia del Nord. PROGRAMMA E ORARIMASCHILISportFace.

Buona la prima per l'Egitto, paese ospitante del Mondiale 2021 maschile di pallamano. La squadra africana ha iniziato il proprio cammino nel gruppo G battendo il Cile con il pun ...

