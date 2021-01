Pagurus | il catamarano anfibio di Lazzarini Design

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è ildicon caratteristiche uniche, infatti è in grado di trasportare auto, acqua scooter o piccoli natanti e di comportarsi damuovendosi sulla sabbia. La chiave delle capacità anfibie di questo mini-superyacht di 25 metri è ildei suoi scafi gemelli. Nascosti nelle rientranze ci sono quattro cilindri in acciaio lunghi 6,4 metri, ciascuno dotato di una flangia a spirale elicoidale che assomiglia al filo di una vite gigante. Raggiungi una spiaggia e, con il semplice tocco di un pulsante, tutti e quattro i cilindri scendono dagli scafi. Con ciascuno alimentato dal proprio motore diesel da 440 CV, le viti girano mordendo la sabbia e trascinando ila terra. È disponibile anche una versione militare con vernice ...

Anche laddove non c'è acqua, il Pagurus può farsi strada. Questo yacht di lusso viaggia altrettanto bene sulla terraferma e può raggiungere una velocità di punta di 35 km/h. Questa è almeno la promess ...