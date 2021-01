LG Rollable | al CES 2021 ecco lo smartphone che si arrotola

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) LG ha presentato il suo primobile sotto il nome di, dandone un assaggio di quello che sarà ufficialmente il prodotto, durante il keynote tenuto dall’azienda al CES. L’azienda sud-coreana era da tempo a lavoro su un dispositivo simile, con l’intenzione di porsi in diretta concorrenza con quanto fatto da Samsung con i suoi pieghevoli ed ha spinto sull’acceleratore per portare un prodotto ancora più rivoluzionario ed unico nel suo genere. In questo caso infatti si tratta di un vero e proprio dispositivo avvolgibile e non più di un foldable. A prima vista assomiglia ad un normale, ma la tecnologia che nasconde al suo interno, fa si che il pannello OLED implementato, possa allargarsi e richiudersi secondo le scelte dell’utente, riuscendo a trasformare il ...

