“La storia d’amore più bella del mondo”: un romanzo a quattro mani, in tutte le librerie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da venerdì 4 dicembre è disponibile in tutte le librerie e store online La storia d’amore più bella del mondo (New-Book Edizioni). Il romanzo è scritto a quattro mani da Gaetano Berardinelli e Antonio Roberto. Una storia d’amore, quella raccontata nel romanzo, di cui si attende con curiosità l’epilogo da un po’ di tempo. Sette anni fa, infatti, Gaetano Berardinelli pubblicò un breve video diventato in poco tempo virale e che oggi è diventato anche il titolo del romanzo. Legati da un rapporto professionale e di amicizia, Gaetano Berardinelli e Antonio Roberto si sono dati il tempo di riflettere per decidere come andava raccontata nel miglior modo possibile quella ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da venerdì 4 dicembre è disponibile inlee store online Lapiùdel(New-Book Edizioni). Ilè scritto ada Gaetano Berardinelli e Antonio Roberto. Una, quella raccontata nel, di cui si attende con curiosità l’epilogo da un po’ di tempo. Sette anni fa, infatti, Gaetano Berardinelli pubblicò un breve video diventato in poco tempo virale e che oggi è diventato anche il titolo del. Legati da un rapporto professionale e di amicizia, Gaetano Berardinelli e Antonio Roberto si sono dati il tempo di riflettere per decidere come andava raccontata nel miglior modo possibile quella ...

Capezzone : La #censura è la grande storia d’amore della sinistra. Ieri, di quella comunista. Oggi, di quella politicamente cor… - NetflixIT : Questa non è la solita storia d’amore. È la storia dell’amore. Malcolm & Marie, un film di Sam Levinson con Zendaya… - TIM_music : Le voci uniche di @mengonimarco e di #FrahQuintale si uniscono agli hitmaker @takagibeatz & @MrKetra per raccontare… - Francescadel17 : RT @Droghiere: Quando una storia d’amore inizia VS quando finisce - fabiovolpi77 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVip: Francesco Oppini critico sulla storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : storia d’amore Una travagliata storia d'amore e di confine | INTORNO TIRANO Intorno Tirano