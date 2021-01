La crisi di governo a un passo, è l'ora della resa dei conti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Il Recovery plan passa nella notte in Consiglio dei ministri con l'astensione di Italia viva, ma i venti di crisi soffiano forte sul governo Conte. L'ora della verità è stata fissata da Matteo Renzi per le 17,30: l'ex premier ha convocato una conferenza stampa alla Camera assieme alle ministre di Iv, Teresa Bellanova e Elena Bonetti e ci si aspetta, salvo clamorose sorprese, il ritiro della delegazione di Iv dall'esecutivo. "La crisi si è aperta quando con un colpo di mano si è tentato di inserire una norma sulla governance del Recovery mai condivisa", dice Bellanova, ribadendo che l'impianto del Recovery plan resta per Iv "totalmente insufficiente" così come resta irrisolto il tema del Mes. "Le nostre decisioni saranno conseguenti e le preciseremo nella conferenza stampa”, ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Il Recovery plan passa nella notte in Consiglio dei ministri con l'astensione di Italia viva, ma i venti disoffiano forte sulConte. L'oraverità è stata fissata da Matteo Renzi per le 17,30: l'ex premier ha convocato una conferenza stampa alla Camera assieme alle ministre di Iv, TeBellanova e Elena Bonetti e ci si aspetta, salvo clamorose sorprese, il ritirodelegazione di Iv dall'esecutivo. "Lasi è aperta quando con un colpo di mano si è tentato di inserire una norma sulla governance del Recovery mai condivisa", dice Bellanova, ribadendo che l'impianto del Recovery plan resta per Iv "totalmente insufficiente" così come resta irrisolto il tema del Mes. "Le nostre decisioni saranno conseguenti e le preciseremo nella conferenza stampa”, ...

