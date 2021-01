Inter, la trattativa con Bc Partners accelera e arriva la prima conferma. Marotta: “Suning sta valutando le opportunità” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Suning “sta valutando le opportunità“: l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, esce allo scoperto e dopo giorni di indiscrezioni conferma che è in corso una trattativa che riguarda la società nerazzurra. Le voci dei contatti tra Suning e il fondo Bc Partners non era mai state smentite, ma ancora nel fine settimana lo stesso Marotta aveva glissato la domanda. Ora invece l’ad dell’Inter è stato chiaro: “La proprietà Suning sta valutando le opportunità nell’Interesse dell’Inter e nel rispetto del valore storico del club, del presente e del futuro. Il management sa di agire in un contesto solido, con un’area ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021)“stale“: l’amministratore delegato dell’, Beppe, esce allo scoperto e dopo giorni di indiscrezioniche è in corso unache riguarda la società nerazzurra. Le voci dei contatti trae il fondo Bcnon era mai state smentite, ma ancora nel fine settimana lo stessoaveva glissato la domanda. Ora invece l’ad dell’è stato chiaro: “La proprietàstalenell’esse dell’e nel rispetto del valore storico del club, del presente e del futuro. Il management sa di agire in un contesto solido, con un’area ...

