Il consulente di Bossetti commenta la decisione della Corte

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ezio Dentia Notizie.it la sentenzaCassazione che ha accolto il ricorso sull'accesso ai reperti. Caso Yara, ildifesa: “Orapuò sperare in una revisione del processo” su Notizie.it.

Paololotti08 : Per Portera il Dna è solo uno se si tratta di Bossetti e cene sono altri 10.000 accanto, se si tratta di fare il co… -

Ultime Notizie dalla rete : consulente Bossetti

Notizie.it

Nuova decisione dei giudici sulla richiesta degli avvocati Salvagni e Camporini in merito ad un riesame di alcuni reperti appartenuti a Yara Gambirasio ...La Cassazione ha accolto il ricorso di Bossetti sull’accesso ai reperti: una speranza per il manovale condannato per l’omicidio di Yara?