GF Vip, Giulia Salemi coccola Pierpaolo Pretelli con baci e abbracci (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d'Italia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, durante la giornata si sono concessi un momento di totale relax in giardino, dove si sono stretti in un grande abbraccio. Ma cosa si sono detti i due piccioncini durante la chiacchierata? Scopriamolo insieme. GF Vip news, la delusione di Pierpaolo Pretelli Nella Casa del GF VIP, i colpi di scena non mancano proprio mai, l'intervento tramite videomessaggio di Giulio il fratello di Pierpaolo Pretelli, ha scosso molto l'ex velino. In sostanza Pierpaolo Pretelli, è rimasto deluso da suo fratello per essersi intromesso commentando la storia d'amore con Giulia Salemi.

