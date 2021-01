Forse non hai giocato… Cuphead (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questa settimana la rubrica vuole consigliarvi un titolo recente che bisogna assolutamente recuperare. Parliamo di Cuphead. Un po’ di informazioni… Cuphead è un titolo sviluppato da StudioMDHR e pubblicato nel 2017 per PC e Xbox One. Recentemente è anche stato creato un port per PS4 e Nintendo Switch.Si tratta del primo gioco sviluppato dallo studio dei fratelli Moldenhauer.Il titolo è stato acclamato dalla critica e ha ricevuto moltissimi premi. Gameplay – Photo credit: webTrama Nel gioco interpretiamo due fratelli: Cuphead e Mugman. La coppia di tazzine si ritrova a giocare a dadi nel casinò del Diavolo, dove perdono le loro anime.Disperati, i due chiedono al Diavolo in che modo possono riparare senza dargli le loro anime e lui li spedisce in missione a recuperare tutte le anime della sua lista di debitori.Ovviamente non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questa settimana la rubrica vuole consigliarvi un titolo recente che bisogna assolutamente recuperare. Parliamo di. Un po’ di informazioni…è un titolo sviluppato da StudioMDHR e pubblicato nel 2017 per PC e Xbox One. Recentemente è anche stato creato un port per PS4 e Nintendo Switch.Si tratta del primo gioco sviluppato dallo studio dei fratelli Moldenhauer.Il titolo è stato acclamato dalla critica e ha ricevuto moltissimi premi. Gameplay – Photo credit: webTrama Nel gioco interpretiamo due fratelli:e Mugman. La coppia di tazzine si ritrova a giocare a dadi nel casinò del Diavolo, dove perdono le loro anime.Disperati, i due chiedono al Diavolo in che modo possono riparare senza dargli le loro anime e lui li spedisce in missione a recuperare tutte le anime della sua lista di debitori.Ovviamente non ...

