Empoli, tre giocatori e il tecnico Dionisi in isolamento a Napoli per contatto con un positivo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Covid-19 continua a non dar pace al mondo del calcio. Stando a quanto appreso dall’ANSA, infatti, l’Asl Napoli 1 ha messo in isolamento in un albergo del capoluogo campano tre calciatori dell’Empoli, l’allenatore Alessio Dionisi e il magazziniere Luca Batini in città per il match di Coppa Italia di oggi pomeriggio. I giocatori in questione sono l’attaccante Leonardo Mancuso, il difensore Roberto Pirrello e il centrocampista polacco Szymon Zurkovski. I cinque sono stati a contatto con un positivo su un volo del 4 gennaio partito da Lampedusa ed arrivato a Bologna e, pertanto, il Ministero della Salute ha disposto l’isolamento. I soggetti dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Covid-19 continua a non dar pace al mondo del calcio. Stando a quanto appreso dall’ANSA, infatti, l’Asl1 ha messo inin un albergo del capoluogo campano tre calciatori dell’, l’allenatore Alessioe il magazziniere Luca Batini in città per il match di Coppa Italia di oggi pomeriggio. Iin questione sono l’attaccante Leonardo Mancuso, il difensore Roberto Pirrello e il centrocampista polacco Szymon Zurkovski. I cinque sono stati acon unsu un volo del 4 gennaio partito da Lampedusa ed arrivato a Bologna e, pertanto, il Ministero della Salute ha disposto l’. I soggetti dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal ...

