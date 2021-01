Daydreamer, anticipazioni: EMRE comincia ad avere dei problemi sul lavoro! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nonostante il nuovo lavoro, non tutto andrà per il verso giusto ad EMRE Divit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Col trascorrere dei giorni, il fratello minore di Can (Can Yaman) sarà sempre più insoddisfatto e la situazione peggiorerà quando non riuscirà a ritagliarsi un po’ di tempo per stare da solo con la moglie Leyla (Oznur Serceler); ciò genererà un crescendo di emozioni che potrebbero far prendere all’uomo un’altra drastica decisione… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: ecco dove verrà assunto EMRE! Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che, in seguito all’ennesimo colloquio di lavoro andato male in una rinomata azienda, EMRE si lascerà prendere dall’entusiasmo e, dopo aver venduto la sua automobile, deciderà di farsi ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nonostante il nuovo lavoro, non tutto andrà per il verso giusto adDivit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Col trascorrere dei giorni, il fratello minore di Can (Can Yaman) sarà sempre più insoddisfatto e la situazione peggiorerà quando non riuscirà a ritagliarsi un po’ di tempo per stare da solo con la moglie Leyla (Oznur Serceler); ciò genererà un crescendo di emozioni che potrebbero far prendere all’uomo un’altra drastica decisione…– Le Ali del Sogno, trame: ecco dove verrà assunto! Se diamo uno sguardo allesi scopre che, in seguito all’ennesimo colloquio di lavoro andato male in una rinomata azienda,si lascerà prendere dall’entusiasmo e, dopo aver venduto la sua automobile, deciderà di farsi ...

