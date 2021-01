Crisi governo, Mattarella a Conte: uscire rapidamente dall'incertezza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Bisogna uscire rapidamente dall'incertezza a fronte, dell'allarmante situazione causata dalla pandemia'. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Bisognaa fronte, dell'allarmante situazione causataa pandemia'. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio, durante l'incontro con ...

